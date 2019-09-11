Новичок «Зенита» Зубков: жить в Челябинске — это жесть, там нечего делать

Форвард «Зенита» и сборной России по баскетболу Андрей Зубков поделился впечатлениями от родного города, из которого уехал 10 лет назад. Зубков, появившийся на свет в 1991 году, в 18 лет переехал из Челябинска в Краснодар, где стал выступать за дубль «Локомотива-Кубань».

«Перевёз родителей в Анапу, посёлок Витязево, на море. Перевёз, потому что жить в Челябинске — это очень тяжело, это заводы, заводы, заводы. Там нечего делать, это жесть. У меня вообще это была первая цель: когда заработаю – перевезти родителей из Челябинска. Я им приобрёл дом с участком, с мини-отелем, и они живут там, всем довольны. Жарко, говорят, но ничего, привыкнут», — приводит слова Зубкова РИА «Новости».

Баскетболист добавил, что сейчас почти не бывает в родном городе.

«Летом на полтора дня приезжал, чисто бабушку с дедушкой повидать. На следующий день уже бежал оттуда», — сказал он.

С 2011 по 2017 год Зубков выступал за «Локомотив-Кубань», затем провёл два сезона в «Химках», а в июне 2019 года подписал трёхлетний контракт с «Зенитом».