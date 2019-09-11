Легенда НБА Родман: Грин — единственный, кто напоминает мне меня самого

По мнению пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана, завоевавшего титулы в составе «Детройт Пистонс» и «Чикаго Буллз», форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин — единственный ныне действующий игрок, который в чём-то похож на него самого.
58-летнего Родмана попросили назвать современных игроков, которые напоминают ему его самого. Он назвал лишь одну фамилию.
«Игроки обязаны играть с сердцем и делать всё для победы. Да, есть парни вроде Стефа Карри, Леброна Джеймса. Но я хочу видеть, как игрок говорит: «Так, я хочу стать выдающимся игроком, делать свою работу и заслужить деньги, выполняя то, за что мне платят».
Вот на что я обращаю внимание. Сейчас я не вижу таких игроков, хотя Дрэймонд Грин близок к этому. Но больше нет игроков, у которых есть эти страсть, любовь и драйв, игроков, которые нуждались бы в баскетболе», — цитирует Родмана NBC Sports.
На драфте 2012 года «Голден Стэйт» выбрал Грина под 35-м номером. С тех пор команда трижды становилась сильнейшей в ассоциации: в 2015, 2017 и 2018 годах.
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