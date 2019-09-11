Ерёмин: Россия обязана была выходить в четвертьфинал ЧМ по баскетболу

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин, чемпион мира 1982 года, прокомментировал выступление баскетбольной сборной на первенстве мира в Китае. Подопечные Сергея Базаревича не смогли выйти в четвертьфинал турнира, остановившись на стадии второго группового раунда.

«Выступление сборной России на чемпионате мира в Китае оставило двоякое впечатление. В ослабленном составе мы смогли завоевать право сыграть в олимпийской квалификации следующим летом, но упустили возможность пробиться в плей-офф и бороться там с лучшими командами мира. Кто бы что ни говорил про кадровые потери, с такой жеребьевкой мы были обязаны играть в четвертьфинале.

Без травмированных Лёши Шведа, Димы Кулагина, Тимофея Мозгова и Димы Хвостова в нашем ростере было восемь-девять игроков, выступающих за ведущие клубы Европы, которые постоянно проводят матчи на самом высоком уровне. К тому же они столько лет играют в сборной, что привыкли к давлению. Поэтому говорить о том, что нам не хватило опыта, необоснованно», — приводят слова Ерёмина «Известия».

На первом групповом этапе в соперниках у России были сборные Нигерии (победа), Южной Кореи (победа) и Аргентины (поражение), а во втором команда Базаревича проиграла Польше и победила Венесуэлу.

