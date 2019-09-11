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Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ

Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции. Первая четверть закончилась вничью, а вторую десятиминутку выиграли французы, ушедшие на большой перерыв с перевесом в шесть очков.

Третью четверть США выиграли со счётом 27:18, и перед решающей десятиминуткой их перевес составлял три очка. Однако Франция набрала в ней 26 очков, позволив соперникам записать в свой актив лишь 13 очков, и одержала победу. Окончательный счёт встречи — 89:79 в пользу сборной Франции.

В полуфинальной встрече Франция сразится со сборной Аргентины. В другом полуфинале турнира примут участие Испания и победитель матча Австралия — Чехия, который состоится 11 сентября и начнётся в 16:00 мск. Полуфинальные матчи пройдут 13 сентября, матч за 3-е место и финал — 15 сентября.

ЧМ-2019 (м). 1/4 финала
11 сентября 2019, среда. 14:00 МСК
США
Окончен
79 : 89
Франция
США: Уайт, Митчелл, Харрис, Смарт, Барнс, Браун, Тейтум, Пламли, Тёрнер, Лопес, Миддлтон, Уокер
Франция: Нтиликина, М'Байе, Батюм, Фурнье, де Коло, Пуарье, Альбиси, Лабери, Лессор, Гобер, Тупан, Лякомб
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