Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ

Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции. Первая четверть закончилась вничью, а вторую десятиминутку выиграли французы, ушедшие на большой перерыв с перевесом в шесть очков.

Третью четверть США выиграли со счётом 27:18, и перед решающей десятиминуткой их перевес составлял три очка. Однако Франция набрала в ней 26 очков, позволив соперникам записать в свой актив лишь 13 очков, и одержала победу. Окончательный счёт встречи — 89:79 в пользу сборной Франции.

В полуфинальной встрече Франция сразится со сборной Аргентины. В другом полуфинале турнира примут участие Испания и победитель матча Австралия — Чехия, который состоится 11 сентября и начнётся в 16:00 мск. Полуфинальные матчи пройдут 13 сентября, матч за 3-е место и финал — 15 сентября.