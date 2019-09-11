Франция оборвала 58-матчевую победную серию сборной США по баскетболу
Поражение от сборной Франции в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу прервало 58-матчевую победную серию команды США в официальных турнирах. Американцы 13 лет не проигрывали в турнирных встречах, после того как уступили сборной Греции в полуфинале чемпионата мира 2006 года.
После этого сборная США оставалась непобедимой на чемпионате Америки 2007 года, Олимпийских играх 2008 года, чемпионате мира 2010 года, Олимпиаде 2012 года, ЧМ 2014 года и Олимпиаде 2016 года.
На нынешнем чемпионате мира в Китае США выиграли все пять матчей группового турнира, где их соперниками были команды Чехии, Турции, Японии, Греции и Бразилии.
В августе сборная США в товарищеском матче уступила команде Австралии, победившей со счётом 98:94.
Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
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