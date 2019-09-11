«Химки» обыграли «Калев» в товарищеском матче
В заключительный день сбора в литовской Паланге подмосковные «Химки» обыграли «Калев» в товарищеской встрече, сообщает официальный сайт команды. В четверг коллектив вернётся домой.
«Химки» – «Калев» – 97:82 (29:18, 28:25, 30:21, 10:18)
«Химки»: Тимма (13 очков), Гилл (12 + 5 подборов), Якушин (12), Бертанс (10), Вольхин (10), Букер (9), Эванс (9 + 7 подборов), Зайцев (7 + 7 передач), Барашков (6), Жеребко (4), Десятников (3), Моня (2).
Алексей Швед, Тимофей Мозгов, Егор Вяльцев, Крис Крамер участия в матче не приняли.
13 сентября команда отправится в Италию, где примет участие в международном турнире, в котором примут участие «Динамо Сассари», «Армани Олимпия Милан» и иерусалимский «Хапоэль».
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