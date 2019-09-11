Куртинайтис: стараемся дать игровое время молодёжи
Главный тренер «Химок» Римас Куритнайтис прокомментировал победу подмосковной команды над «Калевом» в товарищеской матче (97:82).
«Пока мы играем не в полную силу, не на своём максимуме, чтобы не перегрузить основных игроков и обойтись без травм. Больше стараемся дать игрового времени молодёжи. Однако когда выходит наша основа, я доволен, всё работает, как надо. Никого особо выделять не хотелось бы.
Вели в матче 25 очков, а четвертую четверть доигрывали молодыми. Егор Вяльцев пропускает игры, у него проблема с плечом, сделали снимок, и пока он будет заниматься по индивидуальной программе», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.
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