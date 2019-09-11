Попович: горжусь своими парнями

Главный тренер сборной США по баскетболу Грег Попович прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче Кубка мира — 2019 с командой Франции.



«Говорить, что хотел бы видеть других парней на чемпионате мира, неуважительно. Поднимать эту тему неуважительно к Франции и другим командам. Франция нас обыграла. Неважно, кто был в составе команды. Горжусь парнями, которые пожертвовали своим летом и приехали сюда, в Китай.



Они никогда раньше не играли в одном коллективе, но они боролись, и я хочу похвалить их за это, они этого заслуживают. Франция заслуживает похвалы за победу. Нет никакого смысла в том, что в нашем составе не было других баскетболистов. Были те, кто сейчас здесь. Они проделали большую работу, и я горжусь ими», — приводит слова Поповича Eurohoops.

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