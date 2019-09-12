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Джорджевич — о турнире за 5-8 места на ЧМ-2019: мы готовились к игре с Францией

Джорджевич — о турнире за 5-8 места на ЧМ-2019: мы готовились к игре с Францией
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Главный тренер сборной Сербии Саша Джорджевич заявил, что рассчитывал увидеть в качестве соперника в квалификационном турнире за 5-8 места на чемпионате мира по баскетболу сборную Франции, а не команду США.

«США — очень серьёзный соперник. Мы готовились к обоим вариантам, но были сосредоточены на сборной Франции. Думали, что встретимся именно с ними. Мы планировали бороться в этой игре за выход на Олимпийские игры, но этого не случится. Матч с США станет игрой престижа. Это матч гордости, спортивная война. Я люблю такие термины. Нам нужно играть храбро и умно, как всегда», — приводит слова Саши Джорджевича Eurohoops.

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