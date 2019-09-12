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Понитка: мало кто верил, что Польша сможет выйти в плей-офф ЧМ-2019

Понитка: мало кто верил, что Польша сможет выйти в плей-офф ЧМ-2019
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Форвард сборной Польши Матеуш Понитка прокомментировал результат четвертьфинального матча Кубка мира — 2019 по баскетболу с командой Испании (90:78).

«В игре с Испанией нам банально не хватило опыта и сил. У нас не такой мощный ростер, как у испанцев, поэтому распределить силы по ходу турнира не получилось. Тем не менее я доволен нашим выступлением — мало кто верил, что Польша сможет выйти в плей-офф», — приводят слова Понитки «Известия».

Самым результативным в составе победителей стал Рики Рубио, набравший 19 очков, собравший 5 подборов и совершивший 9 передач. У Польши 19 баллов набрал Эй Джей Слотер.

В полуфинале турнира сборная Испании встретится с командой Австралии.

19 очков Рубио помогли Испании победить Польшу и пройти в полуфинал ЧМ-2019
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