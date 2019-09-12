Понитка: мало кто верил, что Польша сможет выйти в плей-офф ЧМ-2019
Форвард сборной Польши Матеуш Понитка прокомментировал результат четвертьфинального матча Кубка мира — 2019 по баскетболу с командой Испании (90:78).
«В игре с Испанией нам банально не хватило опыта и сил. У нас не такой мощный ростер, как у испанцев, поэтому распределить силы по ходу турнира не получилось. Тем не менее я доволен нашим выступлением — мало кто верил, что Польша сможет выйти в плей-офф», — приводят слова Понитки «Известия».
Самым результативным в составе победителей стал Рики Рубио, набравший 19 очков, собравший 5 подборов и совершивший 9 передач. У Польши 19 баллов набрал Эй Джей Слотер.
В полуфинале турнира сборная Испании встретится с командой Австралии.
19 очков Рубио помогли Испании победить Польшу и пройти в полуфинал ЧМ-2019
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