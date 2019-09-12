Бывший босс НБА объяснил массовый отказ игроков ассоциации приехать на ЧМ

По мнению бывшего комиссара Национальной баскетбольной ассоциации Дэвида Стерна, Международная федерация баскетбола не должна была переносить чемпионаты мира на нечётные годы. Стерн отметил, что теперь ЧМ и Олимпиада идут друг за другом в календаре, что отвращает многих игроков от приезда в сборную.
«ФИБА совершила ошибку, когда перенесла чемпионаты мира на нечётные годы. В результате игроков просят сыграть на чемпионате мира, провести сезон, а потом выступить на Олимпийских играх. Считаю, это заставило многих игроков выбирать между двумя международными турнирами», — приводит слова Стерна The Undefeated.
11 сентября сборная США, бывшая главным фаворитом чемпионата мира, выбыла из турнира в четвертьфинале, уступив команде Франции. В полуфинальных встречах, которые состоятся 13 сентября, Франция сыграет с Аргентиной, а Испания — с Австралией. Матч за 3-е место и финал запланированы на15 сентября.
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