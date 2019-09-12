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Кто выиграет Кубок мира по баскетболу—2019?

Кто выиграет Кубок мира по баскетболу—2019?
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Вчера, 11 сентября, на чемпионате мира по баскетболу определились все полуфинальные пары: сборная Аргентины сыграет с Францией, а Испания — с Австралией. Сборная США, бывшая главным фаворитом турнира, уступила в четвертьфинале французам.

Полуфинальные встречи состоятся завтра, 13 сентября, а матч за третье место и финал — 15 сентября.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто выиграет Кубок мира по баскетболу?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

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