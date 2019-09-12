Кто выиграет Кубок мира по баскетболу—2019?
Вчера, 11 сентября, на чемпионате мира по баскетболу определились все полуфинальные пары: сборная Аргентины сыграет с Францией, а Испания — с Австралией. Сборная США, бывшая главным фаворитом турнира, уступила в четвертьфинале французам.
Полуфинальные встречи состоятся завтра, 13 сентября, а матч за третье место и финал — 15 сентября.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто выиграет Кубок мира по баскетболу?
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
Франция оборвала 58-матчевую победную серию сборной США по баскетболу
- 12 сентября 2019
-
12:03
-
11:09
-
09:51
-
03:58
-
03:02
-
00:40
- 11 сентября 2019
-
23:12
-
22:52
-
20:48
-
19:15
-
18:09
-
17:33
-
16:22
-
15:58
-
14:50
-
13:54
-
12:55
-
11:39
-
10:44
-
09:57
-
07:44
-
00:29
- 10 сентября 2019
-
23:48
-
22:44
-
21:33
-
20:25
-
19:33
-
18:05
-
17:28
-
16:56
-
15:56
-
14:51
-
13:41
-
12:42
-
11:46
Партнерский контент