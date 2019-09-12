Родман назвал основные отличия между Джорданом и Джеймсом

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман рассказал о впечатлении, которое произвёл на него Майкл Джордан, и сравнил его с Леброном Джеймсом, выступающим за «Лос-Анджелес Лейкерс». Родман и Джордан были напарниками по «Чикаго Буллз» и вместе привели команду к трём чемпионствам в ассоциации.
«Леброн не такой, как Майкл, он игрок другого типа. Леброн, мне кажется, где-то посередине между Майклом и Скотти Пиппеном, как будто их соединили.
Леброн – это в значительной степени такая животная сила, что-то такое. А Майкл был гоночной машиной. Он танцевал с мячом, в прямом смысле танцевал с ним — плавно, естественно, непринуждённо.
Леброн обладает всеми навыками, он потрясающий спортсмен. Вероятно, он — один из пяти лучших игроков в истории. Но Майкл был другим», — цитирует Родмана Business Insider.
- 12 сентября 2019
-
13:19
-
12:03
-
11:09
-
09:51
-
03:58
-
03:02
-
00:40
- 11 сентября 2019
-
23:12
-
22:52
-
20:48
-
19:15
-
18:09
-
17:33
-
16:22
-
15:58
-
14:50
-
13:54
-
12:55
-
11:39
-
10:44
-
09:57
-
07:44
-
00:29
- 10 сентября 2019
-
23:48
-
22:44
-
21:33
-
20:25
-
19:33
-
18:05
-
17:28
-
16:56
-
15:56
-
14:51
-
13:41
-
12:42