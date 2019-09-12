Родман назвал основные отличия между Джорданом и Джеймсом

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман рассказал о впечатлении, которое произвёл на него Майкл Джордан, и сравнил его с Леброном Джеймсом, выступающим за «Лос-Анджелес Лейкерс». Родман и Джордан были напарниками по «Чикаго Буллз» и вместе привели команду к трём чемпионствам в ассоциации.

«Леброн не такой, как Майкл, он игрок другого типа. Леброн, мне кажется, где-то посередине между Майклом и Скотти Пиппеном, как будто их соединили.

Леброн – это в значительной степени такая животная сила, что-то такое. А Майкл был гоночной машиной. Он танцевал с мячом, в прямом смысле танцевал с ним — плавно, естественно, непринуждённо.

Леброн обладает всеми навыками, он потрясающий спортсмен. Вероятно, он — один из пяти лучших игроков в истории. Но Майкл был другим», — цитирует Родмана Business Insider.