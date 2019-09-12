«Такого нет даже в России». Президент «Реала» устал от предвзятого судейства

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о судействе в финальном матче Кубка Испании по баскетболу с «Барселоной», в котором его команда потерпела поражение в овертайме со счётом 93:94.

«Мы пострадали в двух последних финалах Кубка Короля. Возможно, это совпадение, но меня беспокоит тот факт, что никто не признал ошибку. У меня хорошие отношения с Лигой, но я намерен защищать наш клуб. Они хотят отнять у нас наши права. Подобные вещи не происходят даже в России», — приводит слова Переса AS.

Ранее «Реал» в связи с судейским скандалом рассматривал возможность бойкотировать чемпионат Испании. Напомним, «Реал» проиграл «Барселоне» в финале Кубка Испании и годом ранее. 18 февраля 2018 года каталонская команда одержала победу над мадридцами со счётом 92:90.