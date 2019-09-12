«Такого нет даже в России». Президент «Реала» устал от предвзятого судейства

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о судействе в финальном матче Кубка Испании по баскетболу с «Барселоной», в котором его команда потерпела поражение в овертайме со счётом 93:94.
«Мы пострадали в двух последних финалах Кубка Короля. Возможно, это совпадение, но меня беспокоит тот факт, что никто не признал ошибку. У меня хорошие отношения с Лигой, но я намерен защищать наш клуб. Они хотят отнять у нас наши права. Подобные вещи не происходят даже в России», — приводит слова Переса AS.
Ранее «Реал» в связи с судейским скандалом рассматривал возможность бойкотировать чемпионат Испании. Напомним, «Реал» проиграл «Барселоне» в финале Кубка Испании и годом ранее. 18 февраля 2018 года каталонская команда одержала победу над мадридцами со счётом 92:90.
- 12 сентября 2019
-
16:00
-
15:07
-
13:19
-
12:03
-
11:09
-
09:51
-
03:58
-
03:02
-
00:40
- 11 сентября 2019
-
23:12
-
22:52
-
20:48
-
19:15
-
18:09
-
17:33
-
16:22
-
15:58
-
14:50
-
13:54
-
12:55
-
11:39
-
10:44
-
09:57
-
07:44
-
00:29
- 10 сентября 2019
-
23:48
-
22:44
-
21:33
-
20:25
-
19:33
-
18:05
-
17:28
-
16:56
-
15:56
-
14:51