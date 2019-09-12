Сборная США по баскетболу проиграла Сербии в утешительном раунде ЧМ

Сборная США уступила команде Сербии в полуфинале утешительного раунда чемпионата мира по баскетболу. В первой четверти Сербия разгромила США со счётом 32:7, однако во второй десятиминутке американцы отыграли 21 очко, и на большой перерыв команды ушли при счёте 44:40 в пользу Сербии.

Третью четверть с перевесом в одно очко выиграли американские баскетболисты, однако в решающей десятиминутке сербы набрали на два очка больше и одержали победу. Окончательный счёт матча — 94:89 в пользу Сербии.

Теперь Сербия сыграет в матче за 5-е место, где её соперником станет победитель встречи сборных Польши и Чехии. США выступят в матче за 7-е место, а их соперником станет та сборная, которая уступит в матче поляков и чехов.

Сборная США считалась главным фаворитом чемпионата мира, однако проиграла в четвертьфинале команде Франции.