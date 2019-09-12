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Сборная США по баскетболу проиграла Сербии в утешительном раунде ЧМ

Сборная США по баскетболу проиграла Сербии в утешительном раунде ЧМ
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Сборная США уступила команде Сербии в полуфинале утешительного раунда чемпионата мира по баскетболу. В первой четверти Сербия разгромила США со счётом 32:7, однако во второй десятиминутке американцы отыграли 21 очко, и на большой перерыв команды ушли при счёте 44:40 в пользу Сербии.

Третью четверть с перевесом в одно очко выиграли американские баскетболисты, однако в решающей десятиминутке сербы набрали на два очка больше и одержали победу. Окончательный счёт матча — 94:89 в пользу Сербии.

Теперь Сербия сыграет в матче за 5-е место, где её соперником станет победитель встречи сборных Польши и Чехии. США выступят в матче за 7-е место, а их соперником станет та сборная, которая уступит в матче поляков и чехов.

Сборная США считалась главным фаворитом чемпионата мира, однако проиграла в четвертьфинале команде Франции.

Франция оборвала 58-матчевую победную серию сборной США по баскетболу
ЧМ-2019 (м). За 5-8 места
12 сентября 2019, четверг. 14:00 МСК
Сербия
Окончен
94 : 89
США
Сербия: Богданович - 28, Лучич - 15, Мичич - 10, Йокич - 9, Йович - 9, Бьелица - 8, Марьянович - 8, Милутинов - 7, Симонович, Радулица, Бирчевич, Гудурич
США: Барнс - 22, Уокер - 18, Миддлтон - 16, Тёрнер - 10, Митчелл - 9, Харрис - 4, Браун - 4, Уайт - 2, Пламли - 2, Лопес - 2, Смарт, Тейтум
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