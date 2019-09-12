Сборная США сыграет с Польшей в матче за 7-е место на чемпионате мира—2019

Стал известен соперник сборной США по баскетболу в матче за седьмое место на чемпионате мира—2019. В матче за 5-8-е места сборная Чехии переиграла команду Польши со счётом 94:84. Таким образом, сборная США встретится с командой Польши.
Польша и Чехия начали матч в равной борьбе, к первому перерыву набрав по 23 очка. Однако уже во второй четверти чехам удалось совершить рывок и вырваться вперёд с разницей в восемь очков к большому перерыву.
В третьем игровом отрезке полякам удалось отквитать практически всё отставание — перед заключительной десятиминуткой чехи вели в счёте с минимальным преимуществом. Решающей стала четвёртая четверть, в которой сильнее оказались чехи. Итоговый счёт матча — 94:84 (23:23, 20:12, 21:28, 30:21) в пользу сборной Чехии.
Напомним, ранее сборная США уступила сборной Сербии.
- 12 сентября 2019
-
18:06
-
17:44
-
16:11
-
16:00
-
15:07
-
13:19
-
12:03
-
11:09
-
09:51
-
03:58
-
03:02
-
00:40
- 11 сентября 2019
-
23:12
-
22:52
-
20:48
-
19:15
-
18:09
-
17:33
-
16:22
-
15:58
-
14:50
-
13:54
-
12:55
-
11:39
-
10:44
-
09:57
-
07:44
-
00:29
- 10 сентября 2019
-
23:48
-
22:44
-
21:33
-
20:25
-
19:33
-
18:05
-
17:28