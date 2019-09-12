Сборная США сыграет с Польшей в матче за 7-е место на чемпионате мира—2019

Стал известен соперник сборной США по баскетболу в матче за седьмое место на чемпионате мира—2019. В матче за 5-8-е места сборная Чехии переиграла команду Польши со счётом 94:84. Таким образом, сборная США встретится с командой Польши.



Польша и Чехия начали матч в равной борьбе, к первому перерыву набрав по 23 очка. Однако уже во второй четверти чехам удалось совершить рывок и вырваться вперёд с разницей в восемь очков к большому перерыву.



В третьем игровом отрезке полякам удалось отквитать практически всё отставание — перед заключительной десятиминуткой чехи вели в счёте с минимальным преимуществом. Решающей стала четвёртая четверть, в которой сильнее оказались чехи. Итоговый счёт матча — 94:84 (23:23, 20:12, 21:28, 30:21) в пользу сборной Чехии.



Напомним, ранее сборная США уступила сборной Сербии.