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Сборная США сыграет с Польшей в матче за 7-е место на чемпионате мира—2019

Сборная США сыграет с Польшей в матче за 7-е место на чемпионате мира—2019
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Стал известен соперник сборной США по баскетболу в матче за седьмое место на чемпионате мира—2019. В матче за 5-8-е места сборная Чехии переиграла команду Польши со счётом 94:84. Таким образом, сборная США встретится с командой Польши.

Польша и Чехия начали матч в равной борьбе, к первому перерыву набрав по 23 очка. Однако уже во второй четверти чехам удалось совершить рывок и вырваться вперёд с разницей в восемь очков к большому перерыву.

В третьем игровом отрезке полякам удалось отквитать практически всё отставание — перед заключительной десятиминуткой чехи вели в счёте с минимальным преимуществом. Решающей стала четвёртая четверть, в которой сильнее оказались чехи. Итоговый счёт матча — 94:84 (23:23, 20:12, 21:28, 30:21) в пользу сборной Чехии.

Напомним, ранее сборная США уступила сборной Сербии.

ЧМ-2019 (м). За 5-8 места
12 сентября 2019, четверг. 16:00 МСК
Польша
Окончен
84 : 94
Чехия
Польша: Вачиньски - 22, Слотер - 12, Кулиг - 12, Понитка - 11, Цель - 9, Хрицанюк - 9, Грушецки - 4, Кошарек - 3, Соколовский - 2, Бальцеровски, Олейничак, Лачиньский
Чехия: Грубан - 24, Саторански - 22, Богачик - 21, Балвин - 9, Петерка - 9, Пумпрла - 5, Ширжина - 3, Ауда - 1, Выорал, Шильб, Пализа, Кржиж
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