Джорджевич: был прав, когда сказал, что американцам поможет только бог
Главный тренер сборной Сербии Саша Джорджевич прокомментировал свои слова, сказанные перед стартом чемпионата мира. Тогда Джорджевич сказал: «Если мы встретимся с США — пусть поможет им бог».
«Если забрать у меня основное оружие — иронию, то останется не так много. Я не хотел обидеть кого-то. Наоборот, я говорил это своим игрокам, чтобы они чувствовали уверенность и безопасность. Не думаю, что я кого-то оскорбил. Каждый участник Кубка мира может свободно высказывать своё мнение. Думаю, мы доказали, что я был прав», — приводит слова Джорджевича Eurohoops.
Напомним, сборная Сербия переиграла команду США в матче за 5-8-е места Кубка мира—2019 со счётом 94:89. Для США этот результат стал худшим в истории чемпионатов мира.
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