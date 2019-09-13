Ноа пройдёт просмотр в «Лос-Анджелес Клипперс»

Центровой Жоаким Ноа, пребывающий в статусе свободного агента, пройдёт просмотр в «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает страница ClippersFR в «Твиттере».
Карьера 34-летнего француза в последние годы на спаде. За последние четыре сезона он в общей сложности принял участие в 124 встречах. Вместе с тем, минувший регулярный чемпионат стал для него самым успешным за минувшие четыре года. В составе «Мемфис Гриззлиз» центровой принял участие в 42 матчах, набирая в них 7,1 очка, собирая 5,7 подбора, совершая 2,1 передачи и 0,7 блок-шота за 16,1 минуты в среднем.
Всего в НБА на его счету двенадцать сезонов. В регулярных чемпионатах он сыграл в 667 встречах, собирая в них коллекцию из 8,8 очка, 9,1 подбора, 2,8 передачи и 1,3 блок-шота в среднем. Ноа — двукратный участник Матча всех звёзд.
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