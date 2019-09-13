Порностудия захотела купить права на название арены «Майами» за $ 10 млн

Студия по производству порнофильмов BangBros официально подала заявку на приобретение прав на название арены клуба «Майами Хит», выступающего в Национальной баскетбольной ассоциации. В последние годы арена «Майами» называлась American Airlines Arena, однако в авиакомпании уже заявили, что не станут продлевать текущее соглашение, срок действия которого истечёт в конце 2019 года.

«Мы официально подали заявку на $ 10 млн на права на название арены «Майами Хит». Мы хотим поблагодарить American Airlines за поддержку «Майами Хит». Мы намерены изменить название на BangBros Center, то есть The BBC», — говорится в «твиттере» BangBros.

Посмотреть сообщение можно в «Твиттере».

На счету «Майами» три чемпионства в НБА: в 2006, 2012 и 2013 годах. В минувшем сезоне команда не смогла выйти в плей-офф.