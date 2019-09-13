Порностудия захотела купить права на название арены «Майами» за $ 10 млн

Студия по производству порнофильмов BangBros официально подала заявку на приобретение прав на название арены клуба «Майами Хит», выступающего в Национальной баскетбольной ассоциации. В последние годы арена «Майами» называлась American Airlines Arena, однако в авиакомпании уже заявили, что не станут продлевать текущее соглашение, срок действия которого истечёт в конце 2019 года.
«Мы официально подали заявку на $ 10 млн на права на название арены «Майами Хит». Мы хотим поблагодарить American Airlines за поддержку «Майами Хит». Мы намерены изменить название на BangBros Center, то есть The BBC», — говорится в «твиттере» BangBros.
Посмотреть сообщение можно в «Твиттере».
На счету «Майами» три чемпионства в НБА: в 2006, 2012 и 2013 годах. В минувшем сезоне команда не смогла выйти в плей-офф.
- 13 сентября 2019
-
09:31
-
01:04
- 12 сентября 2019
-
23:57
-
22:40
-
21:20
-
20:51
-
19:05
-
18:06
-
17:44
-
16:11
-
16:00
-
15:07
-
13:19
-
12:03
-
11:09
-
09:51
-
03:58
-
03:02
-
00:40
- 11 сентября 2019
-
23:12
-
22:52
-
20:48
-
19:15
-
18:09
-
17:33
-
16:22
-
15:58
-
14:50
-
13:54
-
12:55
-
11:39
-
10:44
-
09:57
-
07:44
-
00:29