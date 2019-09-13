Президент «Реала» предлагал включить команду в Восточную конференцию НБА

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал, что просил включить коллектив в состав Национальной баскетбольной ассоциации, но ему ответили, что если это и произойдёт, то очень нескоро.

«Реал» является одной из ведущих команд в европейском баскетболе. В сезоне-2017/18 мадридцы в 10-й раз выиграли Евролигу (в прежнем формате — Кубок европейских чемпионов). В минувшем сезоне «Реал» занял третье место в турнире.

«В баскетболе мы проводим много несущественных матчей. Лучше играть меньше, но качественнее. Мы изучили вариант с Европейской лигой, и у меня есть мечта увидеть Мадрид в НБА. Я просил, чтобы нас включили в Восточную конференцию. Но мне сказали, что до этого далеко», — цитирует Переса BeSoccer.

Перес добавил, что альтернативой могло бы стать создание Европейской конференции в рамках НБА.

«Другие испанские команды не так сильно интересовались этим. Но есть греческие и турецкие клубы, с которыми мы могли бы сформировать Европейскую конференцию», — сказал он.