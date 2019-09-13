Брайант и Джинобили посетили полуфинал ЧМ Испания — Австралия

Знаменитые баскетболисты американец Коби Брайант и аргентинец Ману Джинобили посетили встречу сборных Испании и Австралии, которые сыграли в полуфинале чемпионата мира. Матч закончился со счётом 95:88 в пользу Испании, причём победитель определился во втором овертайме.
Посмотреть фото Брайанта и Джинобили можно в «Твиттере».
Брайант — пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации. На протяжении всей карьеры он играл за «Лос-Анджелес Лейкерс». На драфте 1996 года Брайанта под 13-м номером выбрал «Шарлотт Хорнетс», который после этого обменял его в «Лейкерс». Коби закончил карьеру в 2016 году.
Джинобили четырежды становился чемпионом НБА, выступая за «Сан-Антонио Спёрс», который выбрал его на драфте 1999 года под 57-м номером. Аргентинец выступал за «Сан-Антонио» с 2002 по 2018 год.
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