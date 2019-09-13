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Аргентина вышла в финал ЧМ по баскетболу, победив обидчиков США французов

Аргентина вышла в финал ЧМ по баскетболу, победив обидчиков США французов
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Сборная Аргентины по баскетболу одержала победу в полуфинальной встрече чемпионата мира, где её соперником была команда Франции. Аргентинцы не отдали французам ни одной четверти. Первую четверть они выиграли с перевесом в три очка, а во второй десятиминутке оторвались ещё на четыре очка, и первая половина матча закончилась со счётом 39:32 в их пользу.

Во второй половине встречи Аргентина продолжила наращивать отрыв. В третьей четверти аргентинцы набрали на 5 очков больше соперников, а в заключительной десятиминутке — на 2. Окончательный счёт матча — 80:66 в пользу сборной Аргентины.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет со сборной Испании, которая ранее одержала победу над Австралией, чьим соперником в матче за третье место станет Франция. Встречи пройдут 15 сентября.

Испания вышла в финал ЧМ по баскетболу, сыграв 2 овертайма с Австралией
ЧМ-2019 (м). 1/2 финала
13 сентября 2019, пятница. 15:00 МСК
Аргентина
Окончен
80 : 66
Франция
Аргентина: Скола - 28, Дек - 13, Кампаццо - 12, Вильдоса - 10, Лапровиттола - 7, Делья - 6, Бруссино - 2, Гальисси - 2, Каффаро, Фьеллеруп, Редиво, Гарино
Франция: Нтиликина - 16, Фурнье - 16, де Коло - 11, Лабери - 8, М'Байе - 4, Батюм - 3, Альбиси - 3, Гобер - 3, Лессор - 2, Пуарье, Тупан, Лякомб
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