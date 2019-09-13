Аргентина вышла в финал ЧМ по баскетболу, победив обидчиков США французов

Сборная Аргентины по баскетболу одержала победу в полуфинальной встрече чемпионата мира, где её соперником была команда Франции. Аргентинцы не отдали французам ни одной четверти. Первую четверть они выиграли с перевесом в три очка, а во второй десятиминутке оторвались ещё на четыре очка, и первая половина матча закончилась со счётом 39:32 в их пользу.

Во второй половине встречи Аргентина продолжила наращивать отрыв. В третьей четверти аргентинцы набрали на 5 очков больше соперников, а в заключительной десятиминутке — на 2. Окончательный счёт матча — 80:66 в пользу сборной Аргентины.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет со сборной Испании, которая ранее одержала победу над Австралией, чьим соперником в матче за третье место станет Франция. Встречи пройдут 15 сентября.