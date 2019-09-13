Скола стал лучшим бомбардиром плей-офф чемпионатов мира за всю историю

39-летний тяжёлый форвард, ветеран аргентинской сборной Луис Скола продолжает устанавливать новые рекорды. В ходе чемпионата мира в Китае он уже вышел на второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю турнира. Теперь же в ходе полуфинального поединка с соперниками из Франции он покорил новое достижение, став лучшим бомбардиром плей-офф за всю историю Кубков мира.

В противостоянии с Францией Скола оформил дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов. Такая результативность позволила ему обойти в списке лучших бомбардиров плей-офф чемпионатов мира экс-защитника сборной Испании Хуана Карлоса Наварро.

Скола — единственный в нынешнем составе аргентинцев, кто принимал участие в Олимпийских играх 2004 года, когда команда завоевала золотые награды и обыграла команду США. Минувший сезон он провёл в составе «Шанхай Шаркс».