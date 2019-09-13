Трёхкратный чемпион НБА Шон Ливингстон объявил о завершении карьеры

34-летний американский защитник Шон Ливингстон объявил о завершении карьеры. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в «Инстаграме».

Ливингстон — четвёртый номер драфта НБА 2004 года. За 15 сезонов в НБА он успел сменить несколько команд, защищая цвета «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами Хит», «Оклахома-Сити Тандер», «Вашингтон Уизардс», «Шарлотт Бобкэтс», «Милуоки Бакс», «Кливленд Кавальерс», «Бруклин Нетс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

С 2014 года он неизменно выступал за «Голден Стэйт» и стал с командой из Калифорнии трёхкратным чемпионом НБА. В июле 2019 года руководство «Уорриорз» отчислило игрока из состава.

Всего в регулярных чемпионатах Ливингстон провёл 833 поединка, набирая в них 6,3 очка, собирая 2,4 подбора и совершая 3,0 передачи в среднем. В плей-офф на его счету 126 матчей, в которых он набирал 6,4 очка, собирал 2,6 подбора и совершал 2,4 передачи.