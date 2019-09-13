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Мозгов, Карасёв, Валиев и Йович не помогут «Химкам» на турнире в Италии

Мозгов, Карасёв, Валиев и Йович не помогут «Химкам» на турнире в Италии
Баскетбол / Евролига 0

Сегодня, 13 сентября, баскетбольная команда «Химки» отправилась на международный товарищеский турнир в Италии, в котором также примут участие «Динамо Сассари», «Хапоэль» и «Милан». В Кальяри коллектив Куртинайтиса отправился не в сильнейшем составе.

Так, новобранцы команды Тимофей Мозгов и Крис Крамер готовятся по индивидуальной программе, Егор Вяльцев и Пётр Губанов отсутствуют в составе по причине травм. Сергей Карасёв и Евгений Валиев в пятницу прошли в клубе медосмотр и после возвращения из сборной присоединятся к команде во вторник, 17-го. Стефан Йович пока еще в расположении национальной команды Сербии, сообщает официальный сайт «Химок».

Состав на турнир выглядит следующим образом: Алексей Швед, Сергей Моня, Йонас Жеребко, Джереми Эванс, Энтони Гилл, Янис Тимма, Вячеслав Зайцев, Игорь Вольхин, Максим Барашков, Дайрис Бертанс, Тимофей Якушин, Девин Букер.

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