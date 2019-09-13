Роскошный пас де Коло и данк Богута — в лучших моментах дня Кубка мира — 2019

Официальный канал ФИБА в YouTube опубликовал лучшие моменты полуфинальных матчей чемпионата мира по баскетболу. Пятое место рейтинга — у защитника сборной Австралии Патти Миллза, изящно добавившего два очка в кольцо сборной Испании. Четвёртая позиция — у форварда команды Аргентины Габриэля Дека, завершившего сольный проход эффектным данком в кольцо сборной Франции. Третье место — у пары австралийцев: Джо Инглз и Эндрю Богут организовали красивый аллей-уп, который мощно реализовал центровой.
Второе место получил защитник команды Испании Рики Рубио, совершивший красивый пас на Виктора Клавера. Лучшим моментом дня стала передача в исполнении французского защитника Нандо де Коло на Матиаса Лессорта, который доставил мяч до партнёра по команде в одно касание.
Лучшие моменты дня можно увидеть на официальном канале ФИБА в YouTube.
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