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Роскошный пас де Коло и данк Богута — в лучших моментах дня Кубка мира — 2019

Роскошный пас де Коло и данк Богута — в лучших моментах дня Кубка мира — 2019
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Официальный канал ФИБА в YouTube опубликовал лучшие моменты полуфинальных матчей чемпионата мира по баскетболу. Пятое место рейтинга — у защитника сборной Австралии Патти Миллза, изящно добавившего два очка в кольцо сборной Испании. Четвёртая позиция — у форварда команды Аргентины Габриэля Дека, завершившего сольный проход эффектным данком в кольцо сборной Франции. Третье место — у пары австралийцев: Джо Инглз и Эндрю Богут организовали красивый аллей-уп, который мощно реализовал центровой.

Второе место получил защитник команды Испании Рики Рубио, совершивший красивый пас на Виктора Клавера. Лучшим моментом дня стала передача в исполнении французского защитника Нандо де Коло на Матиаса Лессорта, который доставил мяч до партнёра по команде в одно касание.

Лучшие моменты дня можно увидеть на официальном канале ФИБА в YouTube.

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