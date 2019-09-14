Харден: «Голден Стэйт» будет по-прежнему хорош

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден признался, что, невзирая на все перестановки в стане «Голден Стэйт Уорриорз», он не собирается недооценивать команду из Калифорнии.

«Мы все знаем, что эта команда, очевидно,, была очень хороша в последние годы. Конечно, они по-прежнему будут хороши. Их нельзя недооценивать. Я с нетерпением жду нового сезона. Это будет очередная возможность завоевать титул», — приводит слова баскетболиста Clutch Points.

Напомним, в межсезонье «Голден Стэйт Уорриорз» лишились одного из лидеров в лице форварда Кевина Дюранта. Тот предпочёл продолжить карьеру в «Бруклин Нетс». Также калифорнийцы практически на протяжении всего регулярного чемпионата не смогут рассчитывать на Клэя Томпсона, получившего тяжёлую травму в финале НБА.