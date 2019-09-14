Харден: «Голден Стэйт» будет по-прежнему хорош

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден признался, что, невзирая на все перестановки в стане «Голден Стэйт Уорриорз», он не собирается недооценивать команду из Калифорнии.
«Мы все знаем, что эта команда, очевидно,, была очень хороша в последние годы. Конечно, они по-прежнему будут хороши. Их нельзя недооценивать. Я с нетерпением жду нового сезона. Это будет очередная возможность завоевать титул», — приводит слова баскетболиста Clutch Points.
Напомним, в межсезонье «Голден Стэйт Уорриорз» лишились одного из лидеров в лице форварда Кевина Дюранта. Тот предпочёл продолжить карьеру в «Бруклин Нетс». Также калифорнийцы практически на протяжении всего регулярного чемпионата не смогут рассчитывать на Клэя Томпсона, получившего тяжёлую травму в финале НБА.
- 14 сентября 2019
-
01:11
- 13 сентября 2019
-
23:25
-
22:52
-
21:24
-
20:58
-
19:50
-
18:57
-
17:47
-
16:55
-
15:40
-
14:50
-
13:30
-
11:50
-
10:44
-
09:31
-
01:04
- 12 сентября 2019
-
23:57
-
22:40
-
21:20
-
20:51
-
19:05
-
18:06
-
17:44
-
16:11
-
16:00
-
15:07
-
13:19
-
12:03
-
11:09
-
09:51
-
03:58
-
03:02
-
00:40
- 11 сентября 2019
-
23:12
-
22:52