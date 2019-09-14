В финальном матче Скола повторит рекорд по количеству проведённых матчей на ЧМ

Завтра, 15 сентября, в Пекине состоится финальный поединок Кубка мира — 2019 по баскетболу. За золотые награды поборются сборные Аргентины и Испании. Один из лидеров южноамериканской команды, 39-летний ветеран Луис Скола, в этой игре повторит рекорд по количеству проведённых матчах на чемпионатах мира, сообщает Eurohoops. Встреча с Испанией станет для него 41 на Кубках мира. Столько же игр на мировых первенствах провёл бразилец Бира Масьяль, выступавший в 60-х-70-х годах минувшего столетия.

Луис Скола на Кубке мира в Китае уже установил ряд достижений. Так, он вышел на второе место в списке самых результативных баскетболистов за всю историю чемпионатов мира и возглавил список лучших бомбардиров в истории плей-офф чемпионатов мира.