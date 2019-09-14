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Видео: обзор последнего матча сборной США на ЧМ-2019

Видео: обзор последнего матча сборной США на ЧМ-2019
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

14 сентября сборная США провела последний матч на Кубке мира по баскетболу 2019 года. Команда Поповича проводила встречу за седьмое место, а противостояла ей сборная Польши.

Американцы с первых минут завладели инициативой и уже по итогам первой половины матча его победитель был практически определён. Команда США ушла на большой перерыв, ведя в счёте с разницей в 17 очков — 47:30.

Во второй половине матча поляки немного сократили отставание, но в целом американцы контролировали происходящее на паркете и оформили победу со счётом 87:74. Самым результативным в составе победителей стал Донован Митчелл, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 10 передач.

Лучшие моменты матча США — Польша можно посмотреть на официальном канале ФИБА в YouTube.

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