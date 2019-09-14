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31 очко Богдановича помогло Сербии победить Чехию и занять 5-е место на ЧМ-2019

31 очко Богдановича помогло Сербии победить Чехию и занять 5-е место на ЧМ-2019
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

В Пекине завершился матч чемпионата мира за пятое место, в котором встречались сборные Сербии и Чехии. Первая четверть поединка прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 20:20. Во втором игровом отрезке чехи неожиданно завладели инициативой и ушли на перерыв в статусе лидеров — 50:41.

Во второй половине встречи сербы прибавили. Уже в третьей четверти они не только отыгрались, но и вышли вперёд — 69:62. В заключительные десять минут матча балканцы контролировали происходящее на паркете и одержали победу — 90:81. Таким образом, сербы по итогам чемпионата мира заняли пятое место.

Самым результативным игроком встречи стал форвард сборной Сербии стал Богдан Богданович, набравший 31 очко. У Чехии 16 очков в актив записал Патрик Ауда, Ондржей Балвин оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.

ЧМ-2019 (м). За 5-е место
14 сентября 2019, суббота. 15:00 МСК
Сербия
Окончен
90 : 81
Чехия
Сербия: Богданович - 31, Милутинов - 14, Йович - 12, Радулица - 7, Йокич - 7, Лучич - 5, Симонович - 4, Бьелица - 3, Гудурич - 3, Марьянович - 3, Бирчевич - 1, Мичич
Чехия: Ауда - 16, Петерка - 14, Саторански - 13, Балвин - 12, Грубан - 9, Богачик - 6, Пумпрла - 4, Пализа - 3, Ширжина - 2, Кржиж - 2, Выорал, Шильб
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