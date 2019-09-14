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Джорджевич покинул пост главного тренера сборной Сербии

Джорджевич покинул пост главного тренера сборной Сербии
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Главный тренер сборной Сербии по баскетболу Саша Джорджевич подал в отставку после завершения выступлений сербов на чемпионате мира — 2019 в Китае, сообщил в своём «твиттере» журналист Донатас Урбонас.

На чемпионате мира — 2019 сборная Сербии заняла пятое место, проиграв в четвертьфинале команде Аргентины, а затем переиграв сборную США и национальную команду Чехии.

Джорджевич возглавлял сборную Сербии с 2013 года. Результат завершающегося чемпионата мира стал худшим в его тренерской карьере в национальной команде на крупных международных турнирах. В 2014 году сборная Сербии стала второй на чемпионате мира, в 2015-м — заняла четвёртое место на Евробаскете. В 2016 году Джорджевич привёл сборную Сербии к серебряным медалям Олимпийских игр, а в 2017-м вместе с ним команда заняла второе место на Евробаскете.

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