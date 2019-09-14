Попович: нет ничего позорного в любой позиции по итогам чемпионата мира
Главный тренер сборной США Грег Попович подвёл итоги чемпионата мира — 2019 в Китае, на котором американцы заняли только седьмое место. По словам Поповича, нет ничего позорного в том, чтобы занять любую позицию по итогам первенства.
«Некоторым болельщикам хочется найти виноватого. Нет ничего позорного в любом месте на чемпионате мира. Нельзя говорить, что нам должно быть стыдно, потому что мы не выиграли золотую медаль.
Мы продолжим прогрессировать. Это непросто — только собраться вместе и играть на чемпионате мира. Лучшие команды турнира вышли в финал. Мы же проиграли и двигаемся дальше», — приводит слова Грега Поповича Eurohoops.
Седьмое место на чемпионате мира — 2019 стал худшим результатом за всю историю сборной США.
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