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Попович: нет ничего позорного в любой позиции по итогам чемпионата мира

Попович: нет ничего позорного в любой позиции по итогам чемпионата мира
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Главный тренер сборной США Грег Попович подвёл итоги чемпионата мира — 2019 в Китае, на котором американцы заняли только седьмое место. По словам Поповича, нет ничего позорного в том, чтобы занять любую позицию по итогам первенства.

«Некоторым болельщикам хочется найти виноватого. Нет ничего позорного в любом месте на чемпионате мира. Нельзя говорить, что нам должно быть стыдно, потому что мы не выиграли золотую медаль.

Мы продолжим прогрессировать. Это непросто — только собраться вместе и играть на чемпионате мира. Лучшие команды турнира вышли в финал. Мы же проиграли и двигаемся дальше», — приводит слова Грега Поповича Eurohoops.

Седьмое место на чемпионате мира — 2019 стал худшим результатом за всю историю сборной США.

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