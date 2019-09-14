«Химки» вышли в финал турнира в Кальяри благодаря 14 очкам Шведа

Подмосковные «Химки» переиграли «Хапоэль» в полуфинале турнира в Кальяри. Российская команда уже с первой четверти смогла захватить инициативу, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в 18 очков. Во второй четверти «Хапоэль» смог немного прибавить в защите, однако проиграл отрезок с разницей в шесть очков. К большому перерыву исход встречи был практически решён.
Третий игровой отрезок прошёл в равной борьбе, а в заключительной четверти сильнее снова оказалась подмосковная команда. Итоговый счёт встречи — 94:60 (32:14, 24:18, 17:17, 21:11). Самым результативным игроком матча в составе «Химок» стал Алексей Швед, набравший 14 очков. Столько же на свой счёт записал Джерерми Эванс.
В финале «Химки» встретятся с победителем пары «Динамо Сассари» и «Армани Милан».
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