Швед: чувствую себя нормально, дискомфорта не испытывал

Защитник БК «Химки» Алексей Швед прокомментировал победу своей команды над «Хапоэлем« на международном турнире. Встреча завершилась со счётом 94:60 в пользу подмосковной команды.



«Чувствую себя нормально, дискомфорта не испытывал. Может быть, чуть подустал, но это нормально, если долго не играешь. Сегодня сыграл не так много, но мне этого хватило. Очень понравился баскетбол, который показывала наша команда, парни действовали умно, хорошо двигали мяч. Все отлично себя проявили, не жадничали, играли командно. Думаю, тренер тоже остался доволен. Хорошие впечатления. Я рад, что вернулся в игру», — приводит слова Алексея Шведа официальный сайт подмосковной команды.

Швед по итогам матча набрал 14 очков и отдал 6 результативных передач.