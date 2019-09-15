Джордан продаст часть «Шарлотт» двум инвесторам из Нью-Йорка

Легендарный баскетболист Майкл Джордан согласился продать значительнуючасть клуба «Шарлотт Хорнетс» двум инвесторам из Нью-Йорка, сообщает Charlotte Observer. Ими станут основатель Melvin Captal Гэйб Плоткин и основатель DI Capital Дэниэль Сандхейм. Процент акций команды, который был продан и сумма сделки не разглашаются. По информации СМИ, Джордан продолжит сохранять контроль над большей частью клуба.



Джордан приобрёл баскетбольный клуб в 2010 году за $ 180 млн. В настоящий момент ему принадлежит 97 процентов акций клуба. В начале года стоимость клуба оценивалась в $ 1,3 млрд.



Джордан является единственным бывшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации, который владеет контрольным пакетом акций клуба лиги.