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Джордан продаст часть «Шарлотт» двум инвесторам из Нью-Йорка

Джордан продаст часть «Шарлотт» двум инвесторам из Нью-Йорка
Баскетбол / НБА 0

Легендарный баскетболист Майкл Джордан согласился продать значительнуючасть клуба «Шарлотт Хорнетс» двум инвесторам из Нью-Йорка, сообщает Charlotte Observer. Ими станут основатель Melvin Captal Гэйб Плоткин и основатель DI Capital Дэниэль Сандхейм. Процент акций команды, который был продан и сумма сделки не разглашаются. По информации СМИ, Джордан продолжит сохранять контроль над большей частью клуба.

Джордан приобрёл баскетбольный клуб в 2010 году за $ 180 млн. В настоящий момент ему принадлежит 97 процентов акций клуба. В начале года стоимость клуба оценивалась в $ 1,3 млрд.

Джордан является единственным бывшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации, который владеет контрольным пакетом акций клуба лиги.

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