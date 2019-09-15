УНИКС проиграл в товарищеском матче «Панатинаикосу» с разницей в 18 очков
14 сентября УНИКС провёл первый поединок на международном товарищеском турнире Orange Trophy. Команда Димитриса Прифтиса встретилась с участником Евролиги «Панатинаикосом». Коллектив из Греции отпраздновал уверенную победу — 94:76.
Самым результативным в составе победителей стал новобранец Джиммер Фредетт, набравший 31 очко, ещё 20 баллов в копилку афинян положил Дешон Томас, 16 очков набрал Уэсли Джонсон. В составе казанцев отметились Джамар Смит и Алекс Тайс, набравшие по 14 очков. Ещё 11 баллов на счету Эрика Макколлума. В матче за третье место на турнире УНИКС сыграет с белградским ФМП. Эта встреча состоится уже сегодня, 15 сентября.
«Панатинаикос» — УНИКС — 94:76 (35:25, 16:21, 18:15, 25:15)
- 15 сентября 2019
-
09:13
-
00:33
- 14 сентября 2019
-
23:57
-
21:50
-
20:43
-
19:55
-
17:44
-
16:52
-
15:59
-
14:45
-
13:39
-
12:39
-
11:47
-
10:22
-
09:30
-
01:11
- 13 сентября 2019
-
23:25
-
22:52
-
21:24
-
20:58
-
19:50
-
18:57
-
17:47
-
16:55
-
15:40
-
14:50
-
13:30
-
11:50
-
10:44
-
09:31
-
01:04
- 12 сентября 2019
-
23:57
-
22:40
-
21:20
-
20:51
Партнерский контент