УНИКС проиграл в товарищеском матче «Панатинаикосу» с разницей в 18 очков

14 сентября УНИКС провёл первый поединок на международном товарищеском турнире Orange Trophy. Команда Димитриса Прифтиса встретилась с участником Евролиги «Панатинаикосом». Коллектив из Греции отпраздновал уверенную победу — 94:76.

Самым результативным в составе победителей стал новобранец Джиммер Фредетт, набравший 31 очко, ещё 20 баллов в копилку афинян положил Дешон Томас, 16 очков набрал Уэсли Джонсон. В составе казанцев отметились Джамар Смит и Алекс Тайс, набравшие по 14 очков. Ещё 11 баллов на счету Эрика Макколлума. В матче за третье место на турнире УНИКС сыграет с белградским ФМП. Эта встреча состоится уже сегодня, 15 сентября.

«Панатинаикос» — УНИКС — 94:76 (35:25, 16:21, 18:15, 25:15)