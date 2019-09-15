Карри и Др. Грин готовы помочь сборной США на Олимпиаде

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и его одноклубник, тяжёлый форвард Дрэймонд Грин выразили готовность сыграть за национальную команду США на Олимпийских играх, если в их услугах будет заинтересован тренерский штаб, сообщает Clutch Points.

Карри является двукратным чемпионом мира в составе сборной США (2010, 2014), но не принимал участие в Олимпийских играх. Грин же наоборот, в 2016 году форвард помог завоевать США золото Олимпиады в Рио, но при этом он ни разу не выступал за команду на мировых первенствах.

Напомним, что на завершающемся в Китае первенстве мира сборная США показала худший результат в истории, заняв на турнире седьмое место. На Кубок мира — 2019 в состав американской команды отказались приехать почти все звёзды НБА.