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Фурнье: меня беспокоило отсутствие игроков сборной США на Кубке мира

Фурнье: меня беспокоило отсутствие игроков сборной США на Кубке мира
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Разыгрывающий защитник сборной Франции Эван Фурнье подвёл итоги чемпионата мира для команды, а также подчеркнул, что его беспокоило отсутствие на турнире основных игроков сборной США.

«Честно говоря, не придаю значения ни бронзовым медалям, ни победе над сборной США. Мы ехали в Китай за золотыми наградами, а не за победой над США или третьим местом.

Что касается отсутствия на турнире основных игроков сборной США, то это немного беспокоило меня. Да, Леброн, Дюрант, Ирвинг уже выигрывали подобные турниры, так что с этим всё ясно. Но для таких моих друзей, как Тобайас Харрис, это была бы отличная возможность увидеть что-нибудь другое. Думаю, некоторые из игроков не понимают преимущества, которое дают подобные турниры. Здесь отличный уровень баскетбола и напряжённая игра", — приводит слова Фурнье Eurohoops.

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