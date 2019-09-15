Видео: Франция обыграла Австралию в матче за бронзовые награды Кубка мира
Сегодня, 15 сентября, в Пекине завершается чемпионат мира по баскетболу. В матче за третье место сошлись команды Австралии и Франции. Представители Океании уверенно начали встречу и выиграли две стартовые четверти, благодаря чему ушли на большой перерыв с преимущество в 9 очков — 31:20.
Но во второй половине игры французы прибавили и постепенно сокращали отставание в третьей четверти. В заключительном игровом отрезке они оформили решающий рывок и одержали победу со счётом 67:59.
Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 19 очков. Он же стал единственным игроком в команде, набравшим двузначное количество очков.
Лучшие моменты матча Франция — Австралия можно посмотреть на официальном канале ФИБА в YouTube.
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