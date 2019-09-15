Батюм — о матче за третье место: мы хотели сыграть в другом финале

Лёгкий форвард сборной Франции по баскетболу Николя Батюм поделился впечатлениями от победы своей национальной команды над Австралией в матче за третье место на Кубке мира — 2019.

«У нас двоякие чувства. Мы довольны, потому что смогли отреагировать на такой ход встречи. Но мы хотели сыграть в другом финале. Как бы то ни было, третье место — хороший результат для французского баскетбола, для всех наших игроков, а также для тех, кто принимал участие в матчах отбора. Здорово, что я во второй раз в карьере завоевал медаль чемпионата мира.

Что касается моей игры в матче с Австралией, в решающий момент пришла пора взять игру в свои руки как в защите, так и в атаке. Де Коло, Пуарье и Фурнье также были очень хороши. Вся команда здорово отреагировала", — приводит слова баскетболиста Eurohoops.