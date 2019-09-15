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Сборная Испании победила Аргентину и завоевала титул чемпиона мира по баскетболу

Сборная Испании победила Аргентину и завоевала титул чемпиона мира по баскетболу
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

В Пекине завершился финальный матч Кубка мира по баскетболу, в котором встретились национальные команды Аргентины и Испании.

Испанцы практически сразу захватили инициативу и уже после первой четверти вели с разницей в 9 очков — 23:14, во второй десятиминутке положение аргентинцев усугубилось, и к большому перерыву их отставание было уже двузначным — 43:31. В третьей четверти испанцы не сбавляли обороты, к её окончанию вопрос о победителе был практичкески снят — 66:47. В заключительном игровом отрезке пиренейцы уверенно контролировали ход матча и одержали победу со счётом 95:75.

Самым результативным в составе победителей стал Рики Рубио, набравший 20 очков. У Аргентины 24 балла в актив записал Габриэль Дек.

Таким образом, сборная Испании по баскетболу во второй раз в истории завоевала титул чемпиона мира.

ЧМ-2019 (м). Финал
15 сентября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Аргентина
Окончен
75 : 95
Испания
Аргентина: Дек - 24, Лапровиттола - 17, Кампаццо - 11, Скола - 8, Бруссино - 8, Редиво - 3, Вильдоса - 2, Делья - 2, Каффаро, Фьеллеруп, Гарино, Гальисси
Испания: Рубио - 20, Льюль - 15, Марк Газоль - 14, Фернандес - 11, Эрнангомес - 11, Ориола - 6, Рибас - 5, Клавер - 2, Колом, Рабаседа, Бейран
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