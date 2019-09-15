Сборная Испании победила Аргентину и завоевала титул чемпиона мира по баскетболу

В Пекине завершился финальный матч Кубка мира по баскетболу, в котором встретились национальные команды Аргентины и Испании.



Испанцы практически сразу захватили инициативу и уже после первой четверти вели с разницей в 9 очков — 23:14, во второй десятиминутке положение аргентинцев усугубилось, и к большому перерыву их отставание было уже двузначным — 43:31. В третьей четверти испанцы не сбавляли обороты, к её окончанию вопрос о победителе был практичкески снят — 66:47. В заключительном игровом отрезке пиренейцы уверенно контролировали ход матча и одержали победу со счётом 95:75.



Самым результативным в составе победителей стал Рики Рубио, набравший 20 очков. У Аргентины 24 балла в актив записал Габриэль Дек.



Таким образом, сборная Испании по баскетболу во второй раз в истории завоевала титул чемпиона мира.