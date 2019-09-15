Баскетболист сборной Аргентины Луис Скола поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира — 2019. В финале сборная Испании победила сборную Аргентины со счётом 95:75.

«Я хотел бы поздравить Испанию с потрясающим турниром. Они были лучшими и заслужили титул. Мы были недостаточно сильны. Нам грустно, но мы можем гордиться этими невероятными двумя неделями, которые у нас были», — написал Скола в своём «твиттере».

Посмотреть публикацию можно в «твиттере» Луиса Сколы.



Луис Скола на Кубке мира в Китае установил ряд достижений. Так, он вышел на второе место в списке самых результативных баскетболистов за всю историю чемпионатов мира и возглавил список лучших бомбардиров в истории плей-офф чемпионатов мира.