Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уотфорд» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Скола поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира

Скола поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Баскетболист сборной Аргентины Луис Скола поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира — 2019. В финале сборная Испании победила сборную Аргентины со счётом 95:75.

«Я хотел бы поздравить Испанию с потрясающим турниром. Они были лучшими и заслужили титул. Мы были недостаточно сильны. Нам грустно, но мы можем гордиться этими невероятными двумя неделями, которые у нас были», — написал Скола в своём «твиттере».

Посмотреть публикацию можно в «твиттере» Луиса Сколы.

Луис Скола на Кубке мира в Китае установил ряд достижений. Так, он вышел на второе место в списке самых результативных баскетболистов за всю историю чемпионатов мира и возглавил список лучших бомбардиров в истории плей-офф чемпионатов мира.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент