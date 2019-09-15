Скариоло: у меня было хорошее предчувствие перед финалом
Главный тренер сборной Испании по баскетболу Серджо Скариоло подвёл итоги чемпионата мира — 2019, в котором испанцы одержали победу и во второй раз в истории стали чемпионами мира.
«Я очень благодарен своим баскетболистам. Они были великолепны с самого начала чемпионата и до завершения сегодняшнего вечера. У меня было хорошее предчувствие перед финалом. Я видел, что игроки переживают и уважают соперника, и сборная Аргентины заслуживает уважения. Они провели великолепный чемпионат, как и мы.
Хочу поблагодарить тренерский штаб, медицинский персонал, команду «Торонто Рэпторс» за то, что они позволили мне быть здесь и тренировать эту великолепную команду», — приводит слова Серджо Скариоло Eurohoops.
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