Альбиси — о третьем месте на ЧМ: в данный момент вряд ли думаю о клубном сезоне

Защитник «Зенита» и сборной Франции Эндрю Альбиси прокомментировал итоги чемпионата мира — 2019, завершившегося в Китае.



«Вместе с этими парнями мы провели весь последний месяц, много работали для того, чтобы достичь успеха. Поэтому сейчас мы все очень рады! Думаю ли я сейчас о клубном сезоне? В данный момент, сразу после игры, вряд ли, но вообще «Зенит» есть в моих мыслях. И для клуба, и для меня это будет первый сезон в Евролиге, так что я жду его с нетерпением. Хочу играть и наслаждаться», — приводит слова Эндрю Альбиси официальный сайт санкт-петербургской команды.



Сборная Франции заняла третье место на чемпионате мира, в полуфинале уступив сборной Аргентины, а в матче за бронзовые награды победив национальную команду Австралии.