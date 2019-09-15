Альбиси — о третьем месте на ЧМ: в данный момент вряд ли думаю о клубном сезоне
Защитник «Зенита» и сборной Франции Эндрю Альбиси прокомментировал итоги чемпионата мира — 2019, завершившегося в Китае.
«Вместе с этими парнями мы провели весь последний месяц, много работали для того, чтобы достичь успеха. Поэтому сейчас мы все очень рады! Думаю ли я сейчас о клубном сезоне? В данный момент, сразу после игры, вряд ли, но вообще «Зенит» есть в моих мыслях. И для клуба, и для меня это будет первый сезон в Евролиге, так что я жду его с нетерпением. Хочу играть и наслаждаться», — приводит слова Эндрю Альбиси официальный сайт санкт-петербургской команды.
Сборная Франции заняла третье место на чемпионате мира, в полуфинале уступив сборной Аргентины, а в матче за бронзовые награды победив национальную команду Австралии.
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