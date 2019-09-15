Главный тренер сборной Аргентины: мы выиграли серебро, а не проиграли золото
Главный тренер сборной Аргентины Серхио Эрнандес остался доволен выступлением своей команды на чемпионате мира по баскетболу — 2019 в Китае. Аргентина заняла второе место по итогам первенства.
«Финал отличается от остального турнира. Мы провели прекрасный чемпионат, мы победили всех — Францию, Сербию, Россию. Много команд из первой десятки рейтинга, так что хотелось бы поскорее забыть финальный матч. Мы выиграли серебро, а не проиграли золото. Я рад и горд игроками. Это лучшие баскетболисты мира», — приводит слова Серхио Эрнандеса Eurohoops.
Финальный матч между сборными Испании и Аргентины завершился победой испанцев со счётом 95:75.
- 15 сентября 2019
-
23:46
-
22:18
-
21:31
-
20:42
-
19:36
-
18:32
-
17:44
-
16:57
-
15:48
-
14:56
-
13:53
-
12:48
-
11:51
-
10:12
-
09:13
-
00:33
- 14 сентября 2019
-
23:57
-
21:50
-
20:43
-
19:55
-
17:44
-
16:52
-
15:59
-
14:45
-
13:39
-
12:39
-
11:47
-
10:22
-
09:30
-
01:11
- 13 сентября 2019
-
23:25
-
22:52
-
21:24
-
20:58
-
19:50
Партнерский контент