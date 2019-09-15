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Главный тренер сборной Аргентины: мы выиграли серебро, а не проиграли золото

Главный тренер сборной Аргентины: мы выиграли серебро, а не проиграли золото
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Главный тренер сборной Аргентины Серхио Эрнандес остался доволен выступлением своей команды на чемпионате мира по баскетболу — 2019 в Китае. Аргентина заняла второе место по итогам первенства.

«Финал отличается от остального турнира. Мы провели прекрасный чемпионат, мы победили всех — Францию, Сербию, Россию. Много команд из первой десятки рейтинга, так что хотелось бы поскорее забыть финальный матч. Мы выиграли серебро, а не проиграли золото. Я рад и горд игроками. Это лучшие баскетболисты мира», — приводит слова Серхио Эрнандеса Eurohoops.

Финальный матч между сборными Испании и Аргентины завершился победой испанцев со счётом 95:75.

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