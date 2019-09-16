Кириленко назвал ЧМ по баскетболу — 2019 самым непредсказуемым из виденных

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал итоги чемпионата мира, который завершился победой сборной Испании. В финальном матче Испания победила Аргентину со счётом 95:75, а в матче за третье место сборная Франции сломила сопротивление австралийцев: 67:59.

Сборная США, считавшаяся главным фаворитом турнира, не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер, проиграв французам, и заняла седьмое место. Сборная России остановилась на стадии второго группового этапа.

«Испания несколько лет подряд показывает стабильно высокий уровень и постоянно входит в топ-3 лучших команд мира и Европы. При этом не скажу, что испанцы доминировали в Китае. Это был самый непредсказуемый чемпионат мира из всех, которые я видел. Не было команды, которая была объективно сильнее всех.

Кто мог ожидать, что Сербия не выйдет в полуфинал, кто ждал такого результата от Чехии и Польши? А как хороша была Австралия. Если переиграть этот турнир, то его могла выиграть Франция, Сербия, Австралия или США.

Ещё отмечу, что в топ-12 попали всего три сборные не из Европы: Австралия, Аргентина, США. Это показатель силы европейского баскетбола», — цитируют Кириленко «Известия».