Кириленко назвал ЧМ по баскетболу — 2019 самым непредсказуемым из виденных

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал итоги чемпионата мира, который завершился победой сборной Испании. В финальном матче Испания победила Аргентину со счётом 95:75, а в матче за третье место сборная Франции сломила сопротивление австралийцев: 67:59.
Сборная США, считавшаяся главным фаворитом турнира, не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер, проиграв французам, и заняла седьмое место. Сборная России остановилась на стадии второго группового этапа.
«Испания несколько лет подряд показывает стабильно высокий уровень и постоянно входит в топ-3 лучших команд мира и Европы. При этом не скажу, что испанцы доминировали в Китае. Это был самый непредсказуемый чемпионат мира из всех, которые я видел. Не было команды, которая была объективно сильнее всех.
Кто мог ожидать, что Сербия не выйдет в полуфинал, кто ждал такого результата от Чехии и Польши? А как хороша была Австралия. Если переиграть этот турнир, то его могла выиграть Франция, Сербия, Австралия или США.
Ещё отмечу, что в топ-12 попали всего три сборные не из Европы: Австралия, Аргентина, США. Это показатель силы европейского баскетбола», — цитируют Кириленко «Известия».
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