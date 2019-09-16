Трёхкратный чемпион НБА Грин изъявил желание стать миллиардером

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин признался, что его интересуют не только спортивные достижения, но и финансовые.

В августе 29-летний Грин продлил контракт с «Голден Стэйт» на четыре сезона. Сумма соглашения выросла на $ 100 млн. Четыре года назад баскетболист вложил деньги в одну из стоматологических компаний, и за это время её рыночная стоимость выросла с $ 150 млн до 9 млрд.

«Через десять лет мне хотелось бы закончить карьеру в НБА, занимаясь несколькими коммерческими предприятиями. И хотелось бы существенно приблизиться к цели стать миллиардером», — цитирует Грина Yahoo Sports.

Грин был выбран «Голден Стэйт» на драфте 2012 года под 35-м номером. Вместе с командой он трижды стал чемпионом НБА: в 2015, 2017 и 2018 годах.