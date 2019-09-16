Керр: чтобы в НБА появилась китайская команда, нужен новый Яо Мин

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал растущую популярность Национальной баскетбольной ассоциации в Китае, где 15 сентября закончился чемпионат мира по баскетболу, победу в котором одержала сборная Испании. По мнению Керра, шансы на появление в НБА команды из Китая повысятся, когда в стране появится игрок, сравнимый по мастерству с Яо Мином, первым номером драфта 2002 года, выступавшим за «Хьюстон Рокетс» с 2002 по 2011 год.
«Считаю, следующий шаг будет сделан, вероятно, когда появится новый Яо Мин. Это вывело бы интерес на новый уровень. Китайские баскетболисты всё больше стремились бы попасть в НБА, и это повлияло бы на ситуацию», — приводит слова Керра AP News.
НБА содержит академии в Китае. В этом году сборная Китая по баскетболу вернулась в Летнюю лигу НБА.
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