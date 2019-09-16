Кроуфорд объяснил, почему Леонард подписался только на него в «Твиттере»

Защитник Джамал Кроуфорд, выступавший в сезоне-2018/19 за «Финикс Санз», рассказал, почему, по его мнению, самый ценный игрок финала НБА 2019 года Кавай Леонард не подписан ни на одного из игроков ассоциации, кроме него.
Леонард имеет подтверждённый аккаунт в «Твиттере», однако последняя его активность датирована июлем 2015 года. Баскетболист подписан всего на шесть аккаунтов, и только один из них принадлежит игроку НБА, а именно Кроуфорду.
Отвечая на вопрос, почему Леонард подписался на него, 39-летний Кроуфорд предположил: это случилось по той причине, что он верил в потенциал Кавая задолго до того, как он стал суперзвездой.
«Меня уже спрашивали об этом. Лично я не просил Кавая об этом. Но, мне кажется, это потому, что я понимал, что он станет звездой, когда он ещё был новичком, ещё до того, как все о нём узнали.
Откровенно говоря, даже я не мог сказать, что он выйдет на такой уровень. Но я знал, что он станет звездой. Мне нравится, как он играет, — думаю, он запомнил, что мне понравилась его игра раньше, чем всем остальным», — цитирует Кроуфорда Fade Away World.
В сезоне-2018/19 Леонард в составе «Торонто Рэпторс» во второй раз стал чемпионом НБА — свой первый титул он завоевал в 2014-м, выступая за «Сан-Антонио Спёрс». В межсезонье он перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс».
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