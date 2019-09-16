В Китае обязали всех олимпийцев посмотреть «Движение вверх»

Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх», рассказала Дэн Лэй, генеральный директор компании First Insight Production, занимающейся прокатом картины.

По словам Дэн Лэй, особую роль в том, что российская картина, повествующая о победе сборной СССР по баскетболу над командой США на Олимпиаде в Мюнхене 1972 года, попала в китайский прокат, сыграл бывший баскетболист Яо Мин, ныне президент Китайской баскетбольной ассоциации.

«После того как мы получили право на показ, Яо Мин предложил показать фильм мужской сборной Китая по баскетболу, которая находилась на сборах, для поднятия морального духа. Он передал этот вопрос в государственное управление по спорту, то есть в высшее спортивное ведомство Китая. После этого управление распространило директиву, то есть обязательный к исполнению документ, в котором говорилось, что все, кто готовится принять участие в Олимпийских играх, должны посмотреть этот фильм», — цитирует Дэн Лэй РИА «Новости».